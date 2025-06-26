Haluk Levent'in sahne aldığı düğünde paralar havada uçuştu! Müziği durdurup para saçılmasını istemedi! O anlar gündemde

Türk rock müziğinin güçlü sesi, hayırseverliği ve sahne enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Haluk Levent yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Bir düğünde sahne alan ünlü isim halay çektiği anlarda sahneye para saçılınca kendini tutamadı.

Müziği durdurup 'Aman, aman... Ben yarın Twitter'da bittim. Benim zaten bir yıl sonra Ankara'nın pavyonlarında işe girdiğim söyleniyor o ayrı. Baba ne yapıyorsun? Yarın EFT yapabilirsin problem yok. Çocuklar, ışıkçı hadi bunları toplayın.' diyerek espriler yaptı.

Haluk Levent'in düğündeki bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.