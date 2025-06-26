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Haluk Levent'in sahne aldığı düğünde paralar havada uçuştu! Müziği durdurup para saçılmasını istemedi! O anlar gündemde

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Öznur Yaslı İkier

Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Haluk Levent bu defa sahne aldığı bir düğündeki görüntüleriyle konuşulmaya başlandı. Ünlü ismin sahneye para saçılmasını istemediği anlar dikkat çekti.

Türk rock müziğinin güçlü sesi, hayırseverliği ve sahne enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Haluk Levent yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Bir düğünde sahne alan ünlü isim halay çektiği anlarda sahneye para saçılınca kendini tutamadı.

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Müziği durdurup 'Aman, aman... Ben yarın Twitter'da bittim. Benim zaten bir yıl sonra Ankara'nın pavyonlarında işe girdiğim söyleniyor o ayrı. Baba ne yapıyorsun? Yarın EFT yapabilirsin problem yok. Çocuklar, ışıkçı hadi bunları toplayın.' diyerek espriler yaptı.

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Haluk Levent'in düğündeki bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Haluk Levent
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