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Hande Doğandemir ayrılığa dayanamadı! Eski aşkına bir şans daha verdi

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde 'Güneş' karakterine hayata veren ünlü oyuncu Hande Doğandemir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü ismin adı meslektaşı Yusuf Çim ile anılmıştı. Söz konusu iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı.

Hande Doğandemir ayrılığa dayanamadı! Eski aşkına bir şans daha verdi
Öznur Yaslı İkier

Hande Doğandemir'in yakışıklı oyuncu Yusuf Çim ile aşk yaşadığı iddia edildi. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı öğrenildi.

Hande Doğandemir'in eski sevgilisi Emre İzer'in ilişkilerine yeni bir şans verdikleri ortaya çıktı.

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ÜNLÜ İSMİN ESKİ EŞİYLE...

Hande Doğandemir ile Şebnem Bozoklu'nun 6 yıl evli kaldığı eski eşi mimar Emre İzer'in ilişkisi Temmuz 2024'te başladı. O dönemde; Doğandemir'in sosyal medya hesabından "Geldi benimki" yazılı paylaştığı fotoğrafla bir sevgilisinin olduğu ortaya çıkmıştı.

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AYRILIĞA DAYANAMADI

Daha sonra da o kişinin Emre İzer olduğu anlaşılmıştı. Birkaç ay süren ilişkilerini bitirme kararı alan Hande Doğandemir ile Emre İzer, ayrılığa daha fazla dayanamadı.

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Doğandemir ile İzer, ilişkilerinin ikinci bir şansı hak ettiği düşüncesiyle yeniden aşk yaşamaya başladı.

Mynet'in Sesi
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Hande Doğandemir
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