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Hande Doğandemir eski aşkına bir şans daha verdi! İtiraf gecikmedi

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde 'Güneş' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Doğandemir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Doğandemir ile mimar Emre İzer'in ilişkilerine bir şans daha verdiği ortaya çıktı. Bir davette görüntülenen ünlü isim "Şu an keyfimiz yerinde" diyerek ilişkilerinin yolunda olduğunu belirtti.

Hande Doğandemir eski aşkına bir şans daha verdi! İtiraf gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir ile mimar Emre İzer, 2024'te bir kaç ay süren bir birliktelik yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde; Hande Doğandemir ile Emre İzer'in, ilişkilerine bir kez daha şans verdikleri iddia edilmişti. Bir davette objektiflere yansıyan Doğandemir, İzer ile barıştıkları yönündeki sorulara tebessümle karşılık verdi.

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İTİRAF GECİKMEDİ

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili net bir açıklamadan kaçınsa da, şu sözleriyle dikkat çekti; "Olabilir, bu işler hiç belli olmuyor. Şu an keyfimiz yerinde. Çok da bir şey söylemeyeyim. Çünkü ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey yolunda."

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Emre İzer, Hande Doğandemir'den önce oyuncu Şebnem Bozoklu ile 6 yıl süren bir evlilik yaşamıştı.

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Hande Doğandemir
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