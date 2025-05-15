Hande Erçel Cannes Film Festivali’nde! Elbisenin belden aşağısı dile düştü

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve yaptığı tatillerle gündemden düşmeyen Hande Erçel sık sık yurt dışında davetlerde de boy gösteriyor.

Oyuncu Hande Erçel son olarak davetli olarak katıldığı Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu, bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen, jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstlendiği 78. Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel paylaşımlarını da ihmal etmedi.

Ancak Hande Erçel de Birce Akalay gibi seçtiği kıyafetle sosyal medyada dile düştü. “Mission İmpossible: The Final Reckoning” filminin galası için Giambattista Valli elbise ve Pomellato mücevherler tercih eden oyuncunun belden aşağısına bir bakan bir daha baktı.

Kimi tarafından 'prenses' gibi bulunsa da Hande Erçel kimileri ise şu yorumları yaptı: