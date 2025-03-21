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  4. Hande Erçel dergi için kamera karşısına geçti! Beğeni butonu çöktü

Hande Erçel dergi için kamera karşısına geçti! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2025 09:44
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Şimdilerde Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren Hande Erçel İspanyol dergisi Marie Clear için kamera karşısına geçti. Erçel'in sosyal medya hesabından paylaştığı karesine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Hande Erçel dergi için kamera karşısına geçti! Beğeni butonu çöktü

Son dönemde Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak filmindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, İspanyol dergisi Marie Clear için kamera karşısına geçti.

Beline kadar derin yırtmaçlı beyaz elbisesi ile poz veren Hande Erçel derginin Nisan ayı kapak kızı oldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin sosyal medya üzerinden yayınladığı karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Hande Erçel'e; 'Çok güzelsin', 'Her zamanki gibi güzel', 'Mükemmel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim aldı.

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2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları adlı dizide 'Selin Yılmaz Mertoğlu' karakterini canlandırdı.

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Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan "Aşk Laftan Anlamaz" adlı dizide 'Hayat Uzun' karakterine hayat verdi. Bu dizideki çalışmasıyla En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü kazandı.

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Hande Erçel
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