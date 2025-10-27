Hande Erçel eleştirildi! Pınar Altuğ patladı: Biraz herkes kendine baksın

Hem özel hayatı hem oyunculuğu hem paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel konuşulmaya devam ediyor.

Pek çok markanın peşinden koştuğu Hande Erçel global marka yüzü olduğu İtalyan markası için bir davet verdi.

Aşk ve Gözyaşı dizisiyle ekranda olan Hande Erçel, İtalyan markasının ekibini Çırağan'da ağırladı. Konuklarına İngilizce yaptığı "Hoş geldiniz" konuşması ise sosyal medyada günlerdir konuşuluyor. Sosyal medyada yoğun eleştiriye maruz kalan Erçel'e Pınar Altuğ sahip çıktı.

Pınar Altuğ kendisi gibi oyuncu Hande Erçel'e yapılan yorumlara kızarak şunları söyledi:

"Hem çok güzel, hem başarılı, hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor. Hadi beğeni göreceli ama insanın İngilizcesinin aksanını eleştirmek? Biraz herkes kendine mi baksa?"