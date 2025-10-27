MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hande Erçel eleştirildi! Pınar Altuğ patladı: Biraz herkes kendine baksın

Her yaptığı sosyal medyada uzun süre tartışılan Hande Erçel bu sefer de İngilizce konuşmasıyla gündeme geldi. Pınar Altuğ ise oyuncuya yapılan sert eleştirilere kızdı.

Hande Erçel eleştirildi! Pınar Altuğ patladı: Biraz herkes kendine baksın

Hem özel hayatı hem oyunculuğu hem paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel konuşulmaya devam ediyor.

Pek çok markanın peşinden koştuğu Hande Erçel global marka yüzü olduğu İtalyan markası için bir davet verdi.

Aşk ve Gözyaşı dizisiyle ekranda olan Hande Erçel, İtalyan markasının ekibini Çırağan'da ağırladı. Konuklarına İngilizce yaptığı "Hoş geldiniz" konuşması ise sosyal medyada günlerdir konuşuluyor. Sosyal medyada yoğun eleştiriye maruz kalan Erçel'e Pınar Altuğ sahip çıktı.

Hande Erçel eleştirildi! Pınar Altuğ patladı: Biraz herkes kendine baksın 1

Pınar Altuğ kendisi gibi oyuncu Hande Erçel'e yapılan yorumlara kızarak şunları söyledi:

"Hem çok güzel, hem başarılı, hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor. Hadi beğeni göreceli ama insanın İngilizcesinin aksanını eleştirmek? Biraz herkes kendine mi baksa?"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yoğun bakıma girdi! Verdiği tepkiyi açıklayınca gündem olduYoğun bakıma girdi! Verdiği tepkiyi açıklayınca gündem oldu
Az makyaj ve sade tarzıyla beğeni topladı! Yaşı şaşırttıAz makyaj ve sade tarzıyla beğeni topladı! Yaşı şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Pınar Altuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.