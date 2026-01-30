MAGAZİN

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel lüks evinin kapılarını açtı! Tepki çekti! Kocası sessiz kalmadı

Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel bu defa lüks eviyle gündeme geldi. Evinin kapılarını ünlü bir dergi için açan Gamze Erçel'e tepki üstüne tepki geldi. Ünlü ismin eşi Caner Yıldırım eleştirilere kayıtsız kalamadı.

Öznur Yaslı İkier

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Hande Erçel in ablası Gamze Erçel lüks evinin kapılarını açtı! Tepki çekti! Kocası sessiz kalmadı 1

Eşi ve kızıyla sık sık paylaşımlar yapan Gamze Erçel bu defa lüks eviyle dikkatleri üzerine çekti.

Hande Erçel in ablası Gamze Erçel lüks evinin kapılarını açtı! Tepki çekti! Kocası sessiz kalmadı 2

Ünlü bir dergi çekimi için evinin kapılarını açan Gamze Erçel'e tepki çeken yorumlar yapıldı.

Hande Erçel in ablası Gamze Erçel lüks evinin kapılarını açtı! Tepki çekti! Kocası sessiz kalmadı 3

Gamze Erçel'in evi gezdirirken ki diksiyonuna yönelik yapılan olumsuz yorumlar da kısa sürede dikkat çekti.

Hande Erçel in ablası Gamze Erçel lüks evinin kapılarını açtı! Tepki çekti! Kocası sessiz kalmadı 4

'SİZİN DERDİNİZ BAŞKA'
Bu yorumlara, Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım sert bir yanıt verdi. Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "10 dakikalık bir videodan büyük büyük çıkarımlar yapabilecek insanlar… Sizin derdiniz başka. Ayrıca internetten insan kötülemek başka bir işsizlik seviyesi. Gerçekten dolu insanlar kendi işlerine bakarlar, başkalarına efor sarf etmezler."

Hande Erçel in ablası Gamze Erçel lüks evinin kapılarını açtı! Tepki çekti! Kocası sessiz kalmadı 5

