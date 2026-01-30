Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel lüks evinin kapılarını açtı! Tepki çekti! Kocası sessiz kalmadı

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Eşi ve kızıyla sık sık paylaşımlar yapan Gamze Erçel bu defa lüks eviyle dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü bir dergi çekimi için evinin kapılarını açan Gamze Erçel'e tepki çeken yorumlar yapıldı.

Gamze Erçel'in evi gezdirirken ki diksiyonuna yönelik yapılan olumsuz yorumlar da kısa sürede dikkat çekti.

'SİZİN DERDİNİZ BAŞKA'

Bu yorumlara, Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım sert bir yanıt verdi. Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "10 dakikalık bir videodan büyük büyük çıkarımlar yapabilecek insanlar… Sizin derdiniz başka. Ayrıca internetten insan kötülemek başka bir işsizlik seviyesi. Gerçekten dolu insanlar kendi işlerine bakarlar, başkalarına efor sarf etmezler."