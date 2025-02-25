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Hande Erçel'in çantası 232 bin ceketi ise 100 bin TL... Bu kombin sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2025 13:57
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Rüzgara Bırak'taki sahneleriyle son günlerde gündeme gelen Hande Erçel'in kombininin değeri dudak uçuklattı. Hande Erçel'in sadece çantası 232.600 bin TL idi. İşte gündem olan o kombin...

Hande Erçel'in çantası 232 bin ceketi ise 100 bin TL... Bu kombin sosyal medyayı salladı

Barış Arduç ile birlikte başrolde olduğu, “Rüzgâra Bırak” filmindeki ateşli sahneleri çok konuşulan Hande Erçel gerek özel hayatı gerekse paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Hande Erçel bu sefer de pahalı kombiniyle dikkat çekti. Kıyafetinin her detayı uçuk fiyatlarda olan oyuncu sosyal medyada da dile düştü.

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Hande Erçel'in çantası 232 bin 627 TL, cekete benzeyen üstü 100 bin TL ve pantolonu da 1200 TL değerindeydi.

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Dudak uçuklatan kombini görenler "Bizde işte yemeden içmeden 15 ayda kenara 20 bin atsak anca 300 birikir", "Boşa israf", "Her şey sponsor gibi", "Pantolon fakir kalmış" yorumlarında bulundu.

YENİ PARTNERİ GÜNDEMDE

Hande Erçel, Barış Arduç’la peş peşe çektiği “Rüzgâra Bırak” filmi ve “Aşkı Hatırla” (Reminder) dizisinin ardından şimdi de “İki Dünya Bir Dilek” adlı filmi için hazırlık yapıyor. Hande Erçel’in hikâye aşamasında da yer aldığı filmdeki partneri için Metin Akdülger’le prensipte el sıkışıldı.

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Hande Erçel
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