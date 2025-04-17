Hande Erçel'in yeğeni Mavi operasyon geçirdi! Gamze Erçel sağlık durumunu açıkladı

Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım ile dünyaevine girmiş, aynı yıl aralık ayında anne olma heyecanını yaşamıştı.

Sosyal medyada paylaştığı iş birlikleri ile adından söz ettiren Gamze Erçel'in kızı Mavi'ye geçtiğimiz senelerde kanser teşhisi konulmuştu.

Gamze Erçel'in kızı Mavi gördüğü tedaviler sonrası kanseri yenmişti. Gamze Erçel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızları Mavi'yi sağlık kontrolü için hastaneye götürdüklerini anlattı:

'Döner dönmez Mavi'nin rutin kontrolü için hastaneye gitmiştik. Ufak bir operasyon geçirdi ama şu an çok iyi. Merak edenler için de paylaşayım. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz.' dedi.