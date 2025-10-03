Hande Erçel ünlü dergiye kapak oldu! Bakana bir daha baktırdı

İş insanı sevgilisi Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla uzun süre magazin manşetlerinde yer alan oyuncu Hande Erçel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'yla da adından söz ettiren ünlü isim bu defa Paris Moda Haftası’na damga vurdu. İddialı seçimleriyle beğeni toplayan Erçel, İtalya'nın önde gelen dergisi Grazia'nın kapağını süsledi.

Grazia dergisine kapak olan ilk Türk olmayı başaran Erçel, dergiye verdiği röportajda kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu:

“Şöhretin baskısını değil, sorumluluğunu hissediyorum. İnsanların hayatlarını bir şekilde etkilemek, onlara ilham vermek bana güç veriyor.”

Erçel, Nisan ayında da aynı dergide modellik yapmıştı. Ünlü ismin bu başarısı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.