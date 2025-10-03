MAGAZİN

Hande Erçel ünlü dergiye kapak oldu! Bakana bir daha baktırdı

Son dönemde özel hayatı ve yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'yla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası’nda fırtına gibi esti. İddialı seçimleri ve cesur kombinleriyle dikkat çekmeyi başaran Erçel bu defa İtalyan Grazia dergisine kapak olan ilk Türk oldu.

Öznur Yaslı İkier

İş insanı sevgilisi Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla uzun süre magazin manşetlerinde yer alan oyuncu Hande Erçel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'yla da adından söz ettiren ünlü isim bu defa Paris Moda Haftası’na damga vurdu. İddialı seçimleriyle beğeni toplayan Erçel, İtalya'nın önde gelen dergisi Grazia'nın kapağını süsledi.

Hande Erçel ünlü dergiye kapak oldu! Bakana bir daha baktırdı 1

Grazia dergisine kapak olan ilk Türk olmayı başaran Erçel, dergiye verdiği röportajda kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu:

Hande Erçel ünlü dergiye kapak oldu! Bakana bir daha baktırdı 2

“Şöhretin baskısını değil, sorumluluğunu hissediyorum. İnsanların hayatlarını bir şekilde etkilemek, onlara ilham vermek bana güç veriyor.”

Hande Erçel ünlü dergiye kapak oldu! Bakana bir daha baktırdı 3

Erçel, Nisan ayında da aynı dergide modellik yapmıştı. Ünlü ismin bu başarısı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hande Erçel
