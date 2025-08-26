Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı bitti! Ayrılık sebebi ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 3 yıldır sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Birlikte sık sık seyahat eden ikili, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyordu.

Son olarak İtalya tatiline giden ünlü çiftin ilişkisinde kriz olduğu iddiaları gündeme geldi. Hande Erçel, Instagram'da Hakan Sabancı ile yer aldığı tüm kareleri kaldırdı.

Bu hareket sonrası ayrılık söylentileri alevlenirken, ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AYRILIK NEDENİ...

Ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Ece Erken de sunuculuğunu yaptığı 'Gel Konuşalım' adlı magazin programında ayrılığın perde arkasıyla ilgili konuştu.

Erken, "Ağustos ayının başından beri araları kötü. Hande Erçel yeğeni ve kız kardeşiyle tatile çıktığı zaman zaten ayrıydılar, sadece beklediler. Sebep ise evlilik" dedi.

Erken, sözlerine şöyle devam etti: "Hande Erçel artık evliliği konuşmak istiyor, Hakan Sabancı da yakın evliliğe aslında. Belki bundan dolayı Arzu Sabancı artık istemiyor."