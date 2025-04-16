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Hande Erçel yeni projesi için imaj değiştirdi! Kısacık saçları çok beğenildi

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinden bir an olsun düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel şimdi de yeni projesi için yaptığı imaj değişikliğiyle gündem oldu. Uzun saçlarının yerine kısacık saçlarıyla dikkat çeken Erçel'in yeni görüntüsü de takipçilerinden tam not aldı.

Hande Erçel yeni projesi için imaj değiştirdi! Kısacık saçları çok beğenildi
Öznur Yaslı İkier

Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki cesur sahneleri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni filmi 'İki Dünya Bir Dilek' için imaj değişikliğine gitti. Uzun saçlarının yerine kısacık saçlarıyla görüntülenen Erçel'in bu görüntüsü de takipçilerinden tam not aldı.

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Hande Erçel'in saçlarını kestirmediği çekimlerde peruk kullandığı öğrenildi. Ünlü oyuncu merakla beklenen filmde 'Bilge' adlı bir avukata hayat verecek.

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YORUM YAĞDI

Hande Erçel'in yeni görüntüsüne sosyal medyada; 'çok yakışmış', 'harika görünüyor', 'lütfen peruk olmasın', 'bayıldım' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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