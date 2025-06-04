Hande Soral Bodrum tatilinden döndü! 2.500 TL'lik lahmacun ona da soruldu! 'O fiyatlarda...'

Şimdilerde Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinde hayat verdiği 'Nihan' karakteriyle adından söz ettiren Hande Soral sezonun başlamasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

LAHMACUN FİYATLARI ONA DA SORULDU

Kısa süre önce Bodrum tatilinden dönen, bronz teniyle dikkat çeken Hande Soral, muhabirlerin, "Bodrum'da lahmacunu, 2.500 TL'ye satan yerler var. O lahmacunlardan yediniz mi?” sorusuna; "Lahmacun yedik ama o fiyatlarda yemedik. Zaten o fiyatlar olsaydı yemezdik.

Çocukla tatil yaptığımız için ona uygun yerlere gidiyoruz. Genelde bir otele gidiyoruz ve oradan da dışarı çıkmıyoruz. Çok mekân mekân gezmediğimiz için fiyatlardan haberimiz olmuyor. Parayı baştan veriyoruz” diyerek yanıt verdi.

Hande Soral ile İsmail Demirci, 2015 yılında aşk yaşamaya başlamış ve 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu çift, 2022 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.