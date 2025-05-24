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Hapis cezasına çarptırıldı duruşmaya katılamadı! Rıza Kocaoğlu ameliyat oldu

Menajer Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturması kapsamında ‘yalan tanıklık’ yaptıkları iddiasıyla yargılanan ünlü oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun davasında karar açıklandı. Mahkeme, Rıza Kocaoğlu’nu ise 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Duruşmaya katılamayan Kocaoğlu'nun ameliyat olduğu öğrenildi.

Hapis cezasına çarptırıldı duruşmaya katılamadı! Rıza Kocaoğlu ameliyat oldu
Öznur Yaslı İkier

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.

Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Halit Ergenç ile avukatları katıldı. Ancak Rıza Kocaoğlu'nun duruşmaya katılmadığı görüldü.

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Ünlü ismin aynı saatlerde ameliyat olduğu öğrenildi. Kocaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda; 'Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

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Rıza Kocaoğlu
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