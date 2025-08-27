MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Harry Styles ve Zoë Kravitz gündemde! "Ergenler gibi öpüşüyorlardı"

One Direction grubunun eski üyesi Harry Styles ve ABD'li oyuncu Zoë Kravitz'in aşkı sosyal medyayı salladı.

Harry Styles ve Zoë Kravitz gündemde! "Ergenler gibi öpüşüyorlardı"
Kubra Akalın

Harry Styles ve Zoë Kravitz aşkı sosyal medyada konuşuluyor. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, Styles ve Kravitz’in geçen hafta Londra’daki bir bistroda oldukça samimi şekilde vakit geçirdiklerini anlattı.

İddiaya göre ikili, Zoë Kravitz’in başrolünde yer aldığı Caught Stealing filminin Leicester Square'deki galasının ardından buluştu.

Harry Styles ve Zoë Kravitz gündemde! "Ergenler gibi öpüşüyorlardı" 1

Kaynak, “Harry ve Zoë bir köşede ergenler gibi öpüşüyorlardı. Birbirlerine gerçekten ilgi duydukları belliydi ve etraftakilerin onları görmesinden hiç rahatsız olmadılar” dedi.

Zoë Kravitz’in daha sonra Fransa’ya geçerek Paris’te Caught Stealing filminin bir diğer galasına katıldığı, ardından da Harry ile İtalya’da yeniden buluştuğu belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Gömlek, tişört, jeans ve dahası! "Giy ve çık" rahatlığı...

Gömlek, tişört, jeans ve dahası! "Giy ve çık" rahatlığı...

 ŞOK'a su sebili geliyor!

ŞOK'a su sebili geliyor!

Okula Dönüş Fırsatları'na özel sırt çantalarında indirim var

Okula Dönüş Fırsatları'na özel sırt çantalarında indirim var

 Yanınızdan ayırmayacaksınız! Kahvenizi gün boyu soğuk tutacak termoslar

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Kahvenizi gün boyu soğuk tutacak termoslar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcının lüks villası gündemdeBir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcının lüks villası gündemde
Ünlü oyuncu imaj değiştirdi! Tam not aldı Ünlü oyuncu imaj değiştirdi! Tam not aldı

Anahtar Kelimeler:
Harry Styles
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...

Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...

Barış Alper Yılmaz'da gerçek bambaşka! Antrenmana çıkmıştı ama...

Barış Alper Yılmaz'da gerçek bambaşka! Antrenmana çıkmıştı ama...

İfşalar sürerken "İslamcı abinin de uykusu kaçsın..." diyerek örnekler verdi

İfşalar sürerken "İslamcı abinin de uykusu kaçsın..." diyerek örnekler verdi

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.