Harry Styles ve Zoë Kravitz gündemde! "Ergenler gibi öpüşüyorlardı"

Harry Styles ve Zoë Kravitz aşkı sosyal medyada konuşuluyor. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, Styles ve Kravitz’in geçen hafta Londra’daki bir bistroda oldukça samimi şekilde vakit geçirdiklerini anlattı.

İddiaya göre ikili, Zoë Kravitz’in başrolünde yer aldığı Caught Stealing filminin Leicester Square'deki galasının ardından buluştu.

Kaynak, “Harry ve Zoë bir köşede ergenler gibi öpüşüyorlardı. Birbirlerine gerçekten ilgi duydukları belliydi ve etraftakilerin onları görmesinden hiç rahatsız olmadılar” dedi.

Zoë Kravitz’in daha sonra Fransa’ya geçerek Paris’te Caught Stealing filminin bir diğer galasına katıldığı, ardından da Harry ile İtalya’da yeniden buluştuğu belirtiliyor.