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Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı artık Exxen'de değil... İddialar doğru çıktı, Hasan Can Kaya dedikoduların önüne geçmek için açıklama yaparak Exxen platformundan ayrıldıklarını açıkladı.

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."
Kubra Akalın

YouTube'da Konuşanlar isimli programla sevilen ve daha sonra Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya'dan yeni sezonda şaşırtan karar...

"Acun abiden bağımsız hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde dolayısıyla vefa borcum yok" diyerek gündem olan Hasan Can Kaya yeni sezonda Exxen'de olmayacak...

HASAN CAN KAYA DUYURDU

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de 'Konuşanlar' isimli komedi programını yapan Kaya, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur... Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" diyerek Exxen'den ayrıldığını doğruladı.

Hasan Can Kaya Exxen den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..." 1

İddialara göre Hasan Can Kaya'ya Kaya'ya Exxen'i bıraktıktan sonra teklif üstüne teklif yağıyor.

Hasan Can Kaya Exxen den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..." 2

PARAYI ELİNİN TERSİYLE İTMİŞTİ

Acun Ilıcalı bir süre önce "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.

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Acun Ilıcalı Exxen Hasan Can Kaya hasan can kaya konuşanlar
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