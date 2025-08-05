Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

YouTube'da Konuşanlar isimli programla sevilen ve daha sonra Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya'dan yeni sezonda şaşırtan karar...

"Acun abiden bağımsız hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde dolayısıyla vefa borcum yok" diyerek gündem olan Hasan Can Kaya yeni sezonda Exxen'de olmayacak...

HASAN CAN KAYA DUYURDU

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de 'Konuşanlar' isimli komedi programını yapan Kaya, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur... Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" diyerek Exxen'den ayrıldığını doğruladı.

İddialara göre Hasan Can Kaya'ya Kaya'ya Exxen'i bıraktıktan sonra teklif üstüne teklif yağıyor.



PARAYI ELİNİN TERSİYLE İTMİŞTİ

Acun Ilıcalı bir süre önce "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.