Hasan Can Kaya'nın görüntüleri dile düşmüştü! Murat Boz da dayanamadı: Çok alakasız duruyordu

Son günlerde Exxen'den ayrılmasıyla gündemde olan Hasan Can Kaya Murat Boz’un yeni şarkısı “Yapar Mısın?” kutlamasında görüntülenmişti.

Alaçatı’da ünlü isimlerle yapılan lansmanda Hasan Can Kaya'nın hal ve hareketleri fena dile düşmüştü.

Sosyal medyada Hasan Can'ı görenler "Bu adam neden derdo bu kadar", "Hasan Can Kaya'dan çıkamıyorum", "Hasan Can kaya samimiyetsizliği" gibi yorumlarda bulunmuştu.

Günlerde konuşulan görüntülerin ardından Murat Boz da daha fazla dayanamadı. Kendini tutamayarak kahkaha atan Boz "Yalan söyleyemeyeceğim Hasan inanılmaz. Çok alakasız duruyordu. Ama şarkıyı sevdi. Sadece onları tutup zorla getirmişim gibi" dedi.

Öte yandan “Konuşanlar” adlı programıyla tanınan Hasan Can Kaya geçtiğimiz günlerde, Bodrum’da arkadaşlarıyla tatilde görüntülendi. Şu sıralar yeni bir platform arayışında olan Hasan Can Kaya anlaşma yapınca bunu kendisinin duyuracağını söylemişti.