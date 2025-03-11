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Hastaneye kaldırılmıştı! Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2025 11:07
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Sesi Çok Güzel yarışmasında Sibel Can'ın keşfettiği Mutlu Kaya erkek arkadaşı tarafından başından vuruldu. Çok zorlu bir süreç yaşayan Kaya hayata tutundu ve zor günleri atlatmaya çalışırken hastanelik oldu. Kaya'nın son hali merak edildi.

Hastaneye kaldırılmıştı! Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı

Sesi Çok Güzel yarışmasında sesiyle büyüleyen Mutlu Kaya o dönem tüm Türkiye'de adından söz ettirmişti. Mutlu Kaya, katıldığı bir ses yarışmasında sonra erkek arkadaşının saldırısı nedeniyle vücudunun büyük bölümünü kullanmakta güçlük çekiyordu.

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Kaya yaşadığı zorlu sürece rağmen hiçbir zaman pes etmedi ve bu olaydan sonra hayata tutunmak için elinden geleni yaptı. "Yorulmuş olabilirim ama bu, pes ettiğim anlamına gelmez" diyerek zaman zaman yürümeye çalıştığı anları paylaşan Kaya geçtiğimiz gün hastanelik olduğu haberleriyle gündeme geldi.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra sağlık durumu merak edilen Mutlu Kaya bir paylaşım yaparak şunları yazmıştı:

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"Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim."

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte Mutlu Kaya'nın son durumu Hastaneye kaldırılmıştı! İşte Mutlu Kaya'nın son durumu

Mutlu Kaya'nın bu süreçte ne yaşadığı ve son hali merak edildi. Tekerlekli sandalyede bir fotoğrafı çekilen Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı.

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Mutlu Kaya
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