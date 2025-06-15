MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hayal Köseoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Son olarak Now Tv ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Meslektaşı ve sevgilisi Nezir Çınarlı ile soluğu Bodrum'da alan Hayal Köseoğlu plajda aşka geldi.

Hayal Köseoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı
Öznur Yaslı İkier

Aşk-ı Memnu, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor, Mahkum ve son olarak da Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Hayal Köseoğlu ile meslektaşı ve sevgilisi Nezir Çınarlı soluğu Bodrum Gölköy'de aldı.

HAYAL 2

Sevgilisi ile plajda aşka gelen Hayal Köseoğlu sevgilisini öpmelere doyamadı.

HAYAL 3

Denize girmeyi tercih etmeyen Nezir Çınarlı ile Hayal Köseoğlu, uzun süre güneşlenirken birbirlerinin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatil beldelerindeki fiyatlara tepki gösterdi! 'Uzun fiyat çekersen...' Tatil beldelerindeki fiyatlara tepki gösterdi! 'Uzun fiyat çekersen...'
Survivor Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım! O sözleri dikkat çekti Survivor Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım! O sözleri dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu hudutsuz sevda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

Fenomene 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltı! Görüntüleri kanalında yayınlıyormuş

Fenomene 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltı! Görüntüleri kanalında yayınlıyormuş

Tatil beldelerindeki fiyatlara tepki gösterdi! 'Uzun fiyat çekersen...'

Tatil beldelerindeki fiyatlara tepki gösterdi! 'Uzun fiyat çekersen...'

Köyde kurdu, Almanya'ya satıyor! 200 çalışanlı fabrikayı devredip...

Köyde kurdu, Almanya'ya satıyor! 200 çalışanlı fabrikayı devredip...

Fenerbahçe, 60 milyon Euro'luk yıldız oyuncunun peşinde! Moussa Diaby için teklif yapılacak

Fenerbahçe, 60 milyon Euro'luk yıldız oyuncunun peşinde! Moussa Diaby için teklif yapılacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.