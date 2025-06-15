Hayal Köseoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Aşk-ı Memnu, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor, Mahkum ve son olarak da Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Hayal Köseoğlu ile meslektaşı ve sevgilisi Nezir Çınarlı soluğu Bodrum Gölköy'de aldı.

Sevgilisi ile plajda aşka gelen Hayal Köseoğlu sevgilisini öpmelere doyamadı.

Denize girmeyi tercih etmeyen Nezir Çınarlı ile Hayal Köseoğlu, uzun süre güneşlenirken birbirlerinin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmedi.