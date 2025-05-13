Hayat Bilgisi'nin yıldızları İpek Erdem ile Ümit Erdim yıllar sonra bir arada! O kareye yorum yağdı

Başrollerinde Perran Kutman, Tarık Papuççuoğl ve Kerem Kupacı gibi isimlerin rol aldığı ve 2003 - 2005 yıllar arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damga vurmuştu.

Dizide Ümit Erdim "Arif Yılmaz", İpek Erdem ise "Barbie Gamze" karakterlerini canlandırmıştı. 39 yaşındaki Erdim, rol arkadaşı Erdem ile bir etkinlikte bir araya geldi.

Erdem o anları "Bakın kimi buldum." notuyla paylaştı. Ümit Erdim, Kavak Yelleri dizisiyle akıllarda yer eden İbrahim Kendirci'nin de yer aldığı kareyi yayınladı.

Erdim paylaşımına "İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 2003" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

İpek Erdem ile Ümit Erdim'in karesine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada; 'Gözyaşım pıt', 'Duygulandık', 'Eski günler güzeldi' gibi yorumlar yapıldı.