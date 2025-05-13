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Hayat Bilgisi'nin yıldızları İpek Erdem ile Ümit Erdim yıllar sonra bir arada! O kareye yorum yağdı

Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde birlikte rol alan Ümit Erdim ile İpek Erdem yıllar sonra bir araya geldi. İkiliye, Kavak Yelleri yıldızı da eşlik etti.

Hayat Bilgisi'nin yıldızları İpek Erdem ile Ümit Erdim yıllar sonra bir arada! O kareye yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Başrollerinde Perran Kutman, Tarık Papuççuoğl ve Kerem Kupacı gibi isimlerin rol aldığı ve 2003 - 2005 yıllar arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damga vurmuştu.

Dizide Ümit Erdim "Arif Yılmaz", İpek Erdem ise "Barbie Gamze" karakterlerini canlandırmıştı. 39 yaşındaki Erdim, rol arkadaşı Erdem ile bir etkinlikte bir araya geldi.

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Erdem o anları "Bakın kimi buldum." notuyla paylaştı. Ümit Erdim, Kavak Yelleri dizisiyle akıllarda yer eden İbrahim Kendirci'nin de yer aldığı kareyi yayınladı.

hayat bilgisi 2

Erdim paylaşımına "İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 2003" notunu düştü.

HAYAT BİLİGİSİ 3

YORUM YAĞDI

İpek Erdem ile Ümit Erdim'in karesine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada; 'Gözyaşım pıt', 'Duygulandık', 'Eski günler güzeldi' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Ümit Erdim İpek Erdem hayat bilgisi
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