'Hayatım film olursa o oynasın' demişti! Serenay Sarıkaya'dan Güllü paylaşımı gecikmedi

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü isimlerden peş peşe Güllü paylaşımları gelirken Serenay Sarıkaya'dan da beklenen paylaşım geldi.

Daha önce verdiği bir röportajında hayatının film olmasını ve filmin başrolünde Serenay Sarıkaya’nın rol almasını çok istediğini söyleyen Güllü oyuncuya olan hayranlığını dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı, “Hayatım film olsa, Serenay Sarıkaya’nın başrolde olmasını çok isterdim. Duruşu ve asaleti bambaşka. Gizliden Instagram’dan yazışırız bile” demişti.

Serenay Sarıkaya, vefat eden Güllü'yü şarkılarını paylaşarak andı.