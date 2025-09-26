MAGAZİN

'Hayatım film olursa o oynasın' demişti! Serenay Sarıkaya'dan Güllü paylaşımı gecikmedi

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, dün gece saatlerinde Yalavo'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Ani ölümüyle yasa boğan Güllü'nün vefatının ardından Serenay Sarıkaya'dan paylaşım gecikmedi.

Öznur Yaslı İkier

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü isimlerden peş peşe Güllü paylaşımları gelirken Serenay Sarıkaya'dan da beklenen paylaşım geldi.

Daha önce verdiği bir röportajında hayatının film olmasını ve filmin başrolünde Serenay Sarıkaya’nın rol almasını çok istediğini söyleyen Güllü oyuncuya olan hayranlığını dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı, “Hayatım film olsa, Serenay Sarıkaya’nın başrolde olmasını çok isterdim. Duruşu ve asaleti bambaşka. Gizliden Instagram’dan yazışırız bile” demişti.

Serenay Sarıkaya, vefat eden Güllü'yü şarkılarını paylaşarak andı.

