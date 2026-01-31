'Hayatımda sigara içmedim' demişti! Hasan Can Kaya gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon gerçekleşti.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında dün Marmara Üniversitesi'nde "En İyi Komedyen" ödülüne layık görülen Hasan Can Kaya da yer aldı.

Hasan Can Kaya'nın gözaltına alınmasının ardından akıllara ''Hayatımda sigara içmedim'' sözleri geldi.

Kaya, daha önce katıldığı bir programda sigara ve alkol kullanmadığını söylemiş hatta sigaranın kokusu dahi sevmediği belirtmişti.