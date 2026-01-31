MAGAZİN

'Hayatımda sigara içmedim' demişti! Hasan Can Kaya gözaltında

Konuşanlar programıyla adını geniş kitlelere duyuran Hasan Can Kaya, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hasan Can Kaya'nın daha önce bir programda 'Hayatımda sigara içmedim' dediği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'Hayatımda sigara içmedim' demişti! Hasan Can Kaya gözaltında
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon gerçekleşti.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında dün Marmara Üniversitesi'nde "En İyi Komedyen" ödülüne layık görülen Hasan Can Kaya da yer aldı.

Hayatımda sigara içmedim demişti! Hasan Can Kaya gözaltında 1

Hasan Can Kaya'nın gözaltına alınmasının ardından akıllara ''Hayatımda sigara içmedim'' sözleri geldi.

Hayatımda sigara içmedim demişti! Hasan Can Kaya gözaltında 2

Kaya, daha önce katıldığı bir programda sigara ve alkol kullanmadığını söylemiş hatta sigaranın kokusu dahi sevmediği belirtmişti.

Hayatımda sigara içmedim demişti! Hasan Can Kaya gözaltında 3

