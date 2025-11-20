MAGAZİN

Haydar Dümen'in eşi Beyoğlu'ndaki köşkünü tapu çetesine kaptırdı! Tefecilik davası sonuçlandı

Haydar Dümen'in eşine verdikleri para karşılığında Beyoğlu'ndaki 5 katlı köşküne el koyan tefecilerin yargılandığı davada karar çıktı. Tefeci Tanju Aksu 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haydar Dümen'in eşi Beyoğlu'ndaki köşkünü tapu çetesine kaptırdı! Tefecilik davası sonuçlandı
Öznur Yaslı İkier

2022 yılında hayatını kaybeden ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in hastalık sürecinde sağlığının kötüye gitmesi üzerine eşi Gülten Dümen, hem tedavi masraflarını hem de evin geçimini karşılayabilmek için yaklaşık 5 milyon liraya ihtiyaç duydu.

Çevresinden destek arayan Dümen, tanıdıklarının yönlendirmesiyle önce Tanju Aksu, ardından Emrah E. ile görüştü. Ancak adım adım bir tefecilik çetesinin ağına düştüğünü bilemedi.

Haydar Dümen in eşi Beyoğlu ndaki köşkünü tapu çetesine kaptırdı! Tefecilik davası sonuçlandı 1

Çete, 5 milyon liralık borç için teminat olarak Dümen ailesine ait Beyoğlu'ndaki 220 milyon lirayı aşan değerdeki köşkü istedi. Bu işlemin dikkat esi çekmemiçin Dümen'in hesabına yaklaşık 20 milyon lira gönderildi, para aynı gün çektirilip geri alındı.

Böylece köşkün tapusu çetenin kontrolüne geçti. Çetenin, benzer yöntemlerle İstanbul ve Tekirdağ'da 300 milyon lirayı aşan vurgun yaptığını saptadı.

Haydar Dümen in eşi Beyoğlu ndaki köşkünü tapu çetesine kaptırdı! Tefecilik davası sonuçlandı 2

Günaydın'dan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; çete lideri Tanju Aksu'nun da arasında olduğu 8 isim gözaltına alındı. Rıza Aksu'nun da arasında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı ve 4'ü tutuklandı. Yargılamada, örgüt lideri Tanju Aksu, 28 yıl hapis cezası aldı.

Haydar Dümen
