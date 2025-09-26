MAGAZİN

Hayko Cepkin'in konserleri tek tek iptal edilmişti! Vali devreye girdi! 'Kim sebep olduysa...'

Rock müziğin ünlü isimlerinden Hayko Cepkin’in Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin iptal edildiği öğrenilmişti. Hayko Cepkin Diyarbakır konseri için yeni gelişmeyi duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

Rock müziğinin önemli isimlerinden Hayko Cepkin’in Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiği açıklanmıştı.

Cepkin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur . Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim."

Büyük ses getiren konser kararının ardından Diyarbakır Valiliği harekete geçti. Ünlü isim yeni bir açıklama yayınladı;

'SÖZ ALDIK'

''Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri'mizin.'

