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Hazal Filiz Küçükköse Dünyanın en seksi kadınıyla poz verdi! Sosyal medya onu konuştu! "Türk kızımız daha güzel"

Beni Affet, Kara Sevda, Rüya, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Zemheri ve Bir Peri Masalı gibi birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, New York’ta Emily Ratajkowski ve Sydney Sweeney ile bir araya geldi. Küçükköse'nin Dünyanın ne seksi kadınıyla verdiği poz kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Hazal Filiz Küçükköse Dünyanın en seksi kadınıyla poz verdi! Sosyal medya onu konuştu! "Türk kızımız daha güzel"
Öznur Yaslı İkier

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse şimdi de ünlü bir markanın davetlisi olarak soluğu New York'ta aldı.

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Hazal Filiz Küçükköse katıldığı davette, Dünyanın ne seksi kadını model Emily Ratajkowski ve oyuncu Sydney Sweeney ile bir araya geldi.

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ÖVGÜ YAĞDI

Ünlü oyuncunun, Amerikalı iki ismin yanında verdiği poz kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hazal Filiz Küçükköse'ye X'te adeta övgü yağdı.

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Hazal Filiz Küçükköse için sosyal medyada; 'Türk kızımız daha güzel', 'Türk kadını aurası diye bir şey var' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Emily Ratajkowski Hazal Filiz Küçükköse sydney sweeney
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