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  4. Hem dansı hem tarzı olay oldu! Sibel Can yine sosyal medyanın diline düştü

Hem dansı hem tarzı olay oldu! Sibel Can yine sosyal medyanın diline düştü

12.02.2025 10:33
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.02.2025 10:33
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Her adımı adeta olay olan ünlü şarkıcı Sibel Can dansları ve sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Sahneye baştan aşağı ışıltılı bir elbise ile çıkan Sibel Can hem dansı hem de kostümüyle yine sosyal medyanın diline düştü.

Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tarzı ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiğimiz Sibel Can şimdi de son sahnesindeki dansı ve elbisesiyle dikkat çekti.

Sahneye baştan aşağı ışıltılı bir elbiseyle çıkan Sibel Can'ın aldığı kilolar da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin elbisesindeki siyah kol detayları ise pek beğenilmedi.

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Dansı da çok konuşulan Sibel Can adeta sosyal medyanın diline düştü.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'Annem eskiden sıfır kollu elbisenin altına siyah badi giydirirdi aynı öyle olmuş', 'Kim bu kıyafetleri giy diyor ya hiç mi modacısı yok, 'Sahnede hızlı hızlı yürüyünce dans ediyorum sanıyor', 'Bir kilo veremedi', 'Biri montaj desin' gibi yorumlar yapıldı.

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Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Sibel Can geçtiğimiz aylarda da Bursa konserinde seçtiği kıyafetle çok konuşulmuştu. Siyah elbisesinin göğüs detayları hiç beğenilmeyen ünlü isme 'Hiç olmamış' yorumları gelmişti.

sibel

Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
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