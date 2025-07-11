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Her öğünü olay olmuştu! Çağla Şıkel yemek rutinini anlattı! Tv karşısında bakın ne yiyormuş

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde kahvaltısını paylaşmış ve kuruyemiş ve haplardan oluşan kahvaltı tabağı epey konuşulmuştu. Ünlü isim şimdi de bir günde neler yediğini anlattı. Yemek rutinini anlatan Şıkel'in açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Her öğünü olay olmuştu! Çağla Şıkel yemek rutinini anlattı! Tv karşısında bakın ne yiyormuş
Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve fit hali ile adından sıkça söz ettiren ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor.

Sosyal medya hesaplarından sık sık günlük rutinlerini yayınlanan ünlü isim geçtiğimiz günlerde 5 hap ve tamamen kuruyemişten oluşan kahvaltısını paylaşmıştı.

Şıkel daha sonrada sadece dilimlenmiş ve zeytinyağlı turp tabağını akşam yemeği olarak yayınlamıştı.

Her öğünü olay olmuştu! Çağla Şıkel yemek rutinini anlattı! Tv karşısında bakın ne yiyormuş 1

Fit haliyle dikkat çeken Çağla Şıkel Sabah Gazetesi'nden Merve Yurtyapan'a günlük yemek rutinini anlattı. Ünlü isim; 'Lahmacun, patates kızartması, hamburger yemeyi herkes gibi seviyorum. Ama daha sonrasında vücudumun rahatsız olduğunu görünce bunları çok nadir tüketmeye başladım.

Her öğünü olay olmuştu! Çağla Şıkel yemek rutinini anlattı! Tv karşısında bakın ne yiyormuş 2

Açken zihnimin daha açık, daha enerjik olduğunu gördüğümden beri daha az yiyorum. Böyle daha mutluyum. Şimdi sabah 2 yumurta omlet, brokoli ton balığı, akşam ise kereviz ve hindi yiyorum. İnsanlar TV karşısında atıştırmalık yerken ben kereviz sapı kemiriyorum.'

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Çağla Şıkel
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