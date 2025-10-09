'Her şey bir ihbarla oldu' Uyuşturucu operasyonu nasıl başladı? Dikkat çeken 'kuvvetli şüphe' detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali, Metin Akdülger, Ceren Moray, Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında olduğu isimler hakkında soruşturma başlattı.

Dün sabah erken saatlerde ifade vermeleri için evlerinden alınan ünlü isimler, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan ünlüler, kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için önce Adli Tıp Kurumu’na ardından da sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde götürüldü.

SERBEST KALDILAR

Daha sonra tekrardan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ünlülerden işlemleri tamamlanan isimler serbest bırakıldılar.

Ünlü isimlere yapılan bu operasyon sosyal medyada da büyük ses getirdi. Herkes bu operasyonun nasıl başladığını ve bu isimlerin nasıl seçildiğini merak etti. Emrullah Erdinç operasyon detaylarını Özlem Gürses'e anlattı.

Emrullah Erdinç operasyon detaylarıyla ilgili şunları söyledi; 'Bu soruşturma jandarmaya yapılan bir ihbarla başlıyor. Özellikle bazı sosyal medya hesapları üzerinden, bazı yasaklı maddelerin kullanıldığını, satışının yapıldığının, temininin yapıldığını iddia eden bir ihbar var. İhbarcının kim olduğunu biz bilmiyoruz ancak ilerleyen süreçte eğer ki bu kişiler hakkında bir iddianame çıkarsa o zaman bunu görebiliriz.

Ancak normalde bu süreçlerde bir torbacı vardır, torbacı hangi kişilere uyuşturucu madde veriyorsa, o isimlere gidilir, o kişiler gözaltına alınır. Ya da bir torbacı teknik takibe alınır, o teknik takiple birlikte kimler onunla irtibat kuruyorsa o kişiler gözaltına alınır. Fakat burada böyle bir şey yok. Bir teknik takip yok. Dosyaya baktığımızda bir torbacı da yok. Değişik bir operasyon olmuş oldu.' ifadelerini kullandı.



Özlem Gürses bu süreç hakkında şu soruyu yöneltti 'Peki o zaman ben senin hakkında jandarmaya bir ihbarda bulunsam. Ertesi sabah sana bir şafak operasyonu yapılabiliyor mu? Yasa buna el veriyor mu?'

Emrullah Erdinç ise ''Yasa şuna el veriyor, 'kuvvetli şüphe olması gerekir' diye belirtir. Burada ne ile desteklediler, kuvvetli şüphe denen kısım neydi tabii ki bunu da ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Genellikle kuvvetli şüphe olduğu belirtilerek bu anlamda o kişilerin Adli Tıp'a gönderilmesi istenir bu tarz dosyalarda.' yanıtını verdi.