MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Her şey bir ihbarla oldu' Uyuşturucu operasyonu nasıl başladı? Dikkat çeken 'kuvvetli şüphe' detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere operasyon düzenlendi. 19 kişinin Adli Tıp'a gönderildiği operasyon büyük ses getirdi. Bu operasyonun nasıl başladığı ve bu isimlerin nasıl seçildiği merak edildi. Emrullah Erdinç operasyon detaylarını Özlem Gürses'e anlattı.

'Her şey bir ihbarla oldu' Uyuşturucu operasyonu nasıl başladı? Dikkat çeken 'kuvvetli şüphe' detayı
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali, Metin Akdülger, Ceren Moray, Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında olduğu isimler hakkında soruşturma başlattı.

Dün sabah erken saatlerde ifade vermeleri için evlerinden alınan ünlü isimler, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan ünlüler, kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için önce Adli Tıp Kurumu’na ardından da sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde götürüldü.

Her şey bir ihbarla oldu Uyuşturucu operasyonu nasıl başladı? Dikkat çeken kuvvetli şüphe detayı 1

SERBEST KALDILAR

Daha sonra tekrardan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ünlülerden işlemleri tamamlanan isimler serbest bırakıldılar.

Ünlü isimlere yapılan bu operasyon sosyal medyada da büyük ses getirdi. Herkes bu operasyonun nasıl başladığını ve bu isimlerin nasıl seçildiğini merak etti. Emrullah Erdinç operasyon detaylarını Özlem Gürses'e anlattı.

Her şey bir ihbarla oldu Uyuşturucu operasyonu nasıl başladı? Dikkat çeken kuvvetli şüphe detayı 2

Emrullah Erdinç operasyon detaylarıyla ilgili şunları söyledi; 'Bu soruşturma jandarmaya yapılan bir ihbarla başlıyor. Özellikle bazı sosyal medya hesapları üzerinden, bazı yasaklı maddelerin kullanıldığını, satışının yapıldığının, temininin yapıldığını iddia eden bir ihbar var. İhbarcının kim olduğunu biz bilmiyoruz ancak ilerleyen süreçte eğer ki bu kişiler hakkında bir iddianame çıkarsa o zaman bunu görebiliriz.

Ancak normalde bu süreçlerde bir torbacı vardır, torbacı hangi kişilere uyuşturucu madde veriyorsa, o isimlere gidilir, o kişiler gözaltına alınır. Ya da bir torbacı teknik takibe alınır, o teknik takiple birlikte kimler onunla irtibat kuruyorsa o kişiler gözaltına alınır. Fakat burada böyle bir şey yok. Bir teknik takip yok. Dosyaya baktığımızda bir torbacı da yok. Değişik bir operasyon olmuş oldu.' ifadelerini kullandı.
Her şey bir ihbarla oldu Uyuşturucu operasyonu nasıl başladı? Dikkat çeken kuvvetli şüphe detayı 3

Özlem Gürses bu süreç hakkında şu soruyu yöneltti 'Peki o zaman ben senin hakkında jandarmaya bir ihbarda bulunsam. Ertesi sabah sana bir şafak operasyonu yapılabiliyor mu? Yasa buna el veriyor mu?'

Emrullah Erdinç ise ''Yasa şuna el veriyor, 'kuvvetli şüphe olması gerekir' diye belirtir. Burada ne ile desteklediler, kuvvetli şüphe denen kısım neydi tabii ki bunu da ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Genellikle kuvvetli şüphe olduğu belirtilerek bu anlamda o kişilerin Adli Tıp'a gönderilmesi istenir bu tarz dosyalarda.' yanıtını verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper minisiyle peş peşe poz verdi! Güzelliğiyle mest ettiSüper minisiyle peş peşe poz verdi! Güzelliğiyle mest etti
Serbest kalır kalmaz paylaştı! 'Olanlara inanamıyorum' Serbest kalır kalmaz paylaştı! 'Olanlara inanamıyorum'

Anahtar Kelimeler:
Hadise İrem Derici Kaan Yıldırım Meriç Aral Özge Özpirinçci uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.