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  4. Her şey o sahnedeyken oldu! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt kaza geçirdi! 'Ciddi kesikler var'

Her şey o sahnedeyken oldu! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt kaza geçirdi! 'Ciddi kesikler var'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2025 14:15
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Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Demet Akalın bu defa üzücü bir haberle gündeme geldi. Ünlü isim sahnedeyken eşi Okan Kurt kaza geçirdi. Okan Kurt'un elinde ve bacaklarında kesikler oluştuğunu Demet Akalın açıkladı.

Her şey o sahnedeyken oldu! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt kaza geçirdi! 'Ciddi kesikler var'

Her açıklaması, her giydiği ve her söylediği magazin manşetlerinde gündem olan Demet Akalın bu defa üzücü bir haberle gündeme geldi. Ünlü isim sahnedeyken eşi Okan Kurt kaza geçirdi.

Demet Akalın’ın sahne aldığı gece eşiyle aynı mekanda bulunan Okan Kurt, sahne arkasındayken karanlıktaki kapı camını fark etmediği için çarpmış. Ellerinde ve bacaklarında ciddi kesikler oluşan Okan Kurt hemen hastaneye kaldırılmış.

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'ALLAH KORUDU'

Eşinin geçirdiği talihsiz kazayı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın “Gece ben sahnedeyken Okan Bey dışardan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var, gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu.” ifadelerini kullandı.

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Okan Kurt’un bu talihsiz kazasından önce de kızları Hira ters köprü yaparken el bileklerini kırmıştı. Akalın, kızının yaşadığı bu talihsiz kazayı yine sosyal medya hesabından paylaşmış, kızının durumunun iyi olduğunu söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Okan Kurt
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