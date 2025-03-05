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Herkes 'final yapacak' diyordu! Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti için karar verildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2025 08:55
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Cuma günlerine damga vuran diziye son olarak yönetmeni veda etmişti. Herkesin 'final yapacak' dediği dizi için karar verildi.

Herkes 'final yapacak' diyordu! Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti için karar verildi

Üç sezondur cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Olaylı sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizide son olarak beklenmedik bir veda yaşanmış ve dizinin yönetmeni projeden ayrılmıştı.

Yaşanan bu ayrılık sonrası herkesin 'final yapacak' dediği fenomen dizi için karar verildi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son 3 yıldır en çok konuşulan dizilerin başında gelen Kızılcık Şerbeti’nin yeni bir değişiklik olmazsa 4. sezonunda çekileceği öğrenildi.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni yönetmeni Aydın Bulut bugün sete çıktı. “Yeditepe İstanbul”, “Dila Hanım” ve “Ihlamurlar Altında” dizilerini çeken Aydın Bulut Ünal ev sahneleriyle işbaşı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
final Kızılcık Şerbeti
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