Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali şaşırttı

Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen ve şimdilerde de Yalı Çapkını dizisi ile adından sıkça söz ettiğimiz Afra Saraçoğlu her adımıyla olay oluyor.

Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık birliktelik yaşayan Afra Saraçoğlu şimdi de eski haliyle gündem oldu.

Güzel oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Afra Saraçoğlu'nun çene, burun, dudak ve göz kapaklarında işlem olduğu iddia edildi.

Afra Saraçoğlu'nun eski halini görenler; ''Zayıflamasının etkisi var ama kesinlikle estetik var'', ''Doğal güzel sanıyordum'' ve ''Hayal kırıklığuna uğradım'' gibi yorumlar yaptılar.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi.

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı. Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızına hayat verdi.

Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı.