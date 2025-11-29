Hikaye değişti, kadro yenilendi ama yine de olmadı! Kızılcık Şerbeti'nde bir kriz daha

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde adeta yaprak dökümü yaşandı.

Senaryosu değiştirilen ve reytingleri düşen 'Kızılcık Şerbeti'nin en popüler dört karakteri Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç projeden ayrıldı.

BİR KRİZ DAHA!

Projeye veda eden isimlerin yerine ise tek tek yeni isimler gelmeye başladı. Fenomen diziye yeni isimlerin girmesiyle birlikte bir kriz daha patlak verdi.

Projeye yeni gelen oyuncularla beraber jenerik yeniden yazılmıştı. Bu sırada “Başak” rolüyle ekibe dahil olan Seray Kaya’nın adının dizinin Fatih Ünal’ı Doğukan Güngör’ün önüne yazılması krize neden oldu ve Doğukan Güngör dizinin resmi hesaplarını takipten çıktı.

Yapım şirketi Gold Film diziye 4 yıldır emek veren Güngör’ün sitemi üzerine jeneriğin 2. sayfasında dönüşümlü bir formül kullandı. Seray Kaya ile Doğukan Güngör’ün adı geçişli olarak kullanılacak.