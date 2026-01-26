Hikmet Tuğsuz'dan Nagihan'a sert sözler! "Yalancı!"

Nagihan Karedere yeniden Survivor'a döndü. Daha önce ağlayarak yaptığı açıklamada, "Canımın derdine düştüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum dualarınızı istiyorum. Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum. Benim için Survivor tamamen kapandı." ifadelerini kullanan Survivor Nagihan'a eleştiriler de vardı.

Eski yarışmacılardan Hikmet Tuğsuz da bu konuda sessiz kalmadı. Hakkında hapis cezası ve yakalama kararı olan Hikmet Tuğsuz Survivor All Star 2025’te yarışmadan çekilmişti. Ülkeye dönmeyen Hikmet Tuğsuz'un Nagihan yorumu gözden kaçmadı.

Hikmet Tuğsuz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Karadere'yi yalancılıkla suçlayan Tuğsuz, Nagihan'ın yarışmada konuşma yaptığı anları; ''Yalancı... Başarılı olursa iyi hazırlandı, başarısız olursa sakatım'' notuyla yayımladı.

Sosyal medyada Hikmet'in yorumlarına "Sen önce ülkene dön" yorumları yapıldı.