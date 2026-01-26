MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hikmet Tuğsuz'dan Nagihan'a sert sözler! "Yalancı!"

Survivor Nagihan Karadere’nin yarışmaya geri dönmesi tartışma yarattı. Karadere’ye bu kez eski yarışmacı Hikmet Tuğsuz’dan sert sözler geldi.

Hikmet Tuğsuz'dan Nagihan'a sert sözler! "Yalancı!"

Nagihan Karedere yeniden Survivor'a döndü. Daha önce ağlayarak yaptığı açıklamada, "Canımın derdine düştüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum dualarınızı istiyorum. Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum. Benim için Survivor tamamen kapandı." ifadelerini kullanan Survivor Nagihan'a eleştiriler de vardı.

Hikmet Tuğsuz dan Nagihan a sert sözler! "Yalancı!" 1

Eski yarışmacılardan Hikmet Tuğsuz da bu konuda sessiz kalmadı. Hakkında hapis cezası ve yakalama kararı olan Hikmet Tuğsuz Survivor All Star 2025’te yarışmadan çekilmişti. Ülkeye dönmeyen Hikmet Tuğsuz'un Nagihan yorumu gözden kaçmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor’da o yarışmacının dönüşü seyirciyi ikiye böldü Survivor’da o yarışmacının dönüşü seyirciyi ikiye böldü

Hikmet Tuğsuz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Hikmet Tuğsuz dan Nagihan a sert sözler! "Yalancı!" 2

Karadere'yi yalancılıkla suçlayan Tuğsuz, Nagihan'ın yarışmada konuşma yaptığı anları; ''Yalancı... Başarılı olursa iyi hazırlandı, başarısız olursa sakatım'' notuyla yayımladı.

Sosyal medyada Hikmet'in yorumlarına "Sen önce ülkene dön" yorumları yapıldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi! Herkesin aklına aynı şey geldiSevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi! Herkesin aklına aynı şey geldi
"Heyecanlandım" diyerek fragmanı paylaştı"Heyecanlandım" diyerek fragmanı paylaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hikmet Tuğsuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.