MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor’da Nagihan Karadere sürprizi: Sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor’da yedeklerden adaya dönen isimler adil durum konseyinde açıklandı. Acun Ilıcalı’nın duyurduğu yeni yarışmacılar arasında Nagihan Karadere’nin yer alması sosyal medyayı ikiye bölerken, daha önce yaptığı “Survivor’ın S’sini duymak istemiyorum” açıklaması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Survivor’da Nagihan Karadere sürprizi: Sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor yeni yarışmacılar, adil durum konseyinde belli oldu. Acun Ilıcalı yedeklerden gelen yarışmacıları açıkladı. Survivor’da 4 gün sürecek özel bir “Survivor Kupası” etabında yer alacak isimler arasında Nagihan Karadere öne çıktı. Sosyal medyada bu dönüşü destekleyenler olsa da bazı seyirciler duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Bunun sebebi ise Nagihan'ın kısa süre önce yaptığı paylaşım...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kimse bunu beklemiyordu: Eski yarışmacılar döndü Kimse bunu beklemiyordu: Eski yarışmacılar döndü

Survivor Nagihan yarışmadan kısa süre önce ağlayarak açıklama yapmış ve "Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum" demişti ve şunları söylemişti:

Survivor’da Nagihan Karadere sürprizi: Sosyal medyayı ikiye böldü 1

"Canımın derdine düştüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum dualarınızı istiyorum. Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum. Benim için Survivor tamamen kapandı."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Survivor Nagihan'ın bu sözlerden sonra adaya dönmesi eleştirileri de beraberinde getirdi. Bazı seyirciler "Mevsimlik işçi gibi", "Sıktı artık bu kadın", "O kadar ağlayıp sızlandıktan sonra yine gelmiş" eleştirilerinde bulundu.

Survivor’da Nagihan Karadere sürprizi: Sosyal medyayı ikiye böldü 2

Ancak Nagihan'ın gelişine çok sevinenler de vardı. Sosyal medyad "Kraliçe döndü" yorumları yapıldı.

Mynet Anket Survivor'da Nagihan Karadere Dönüşü Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Destekliyorum, Nagihan'ın dönüşü heyecan katacak.
Nagihan artık sıktı! Desteklemiyorum
Bu anket 11 saat 1 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meryem Uzerli'den sonra Gülşen'i yakaladı!Meryem Uzerli'den sonra Gülşen'i yakaladı!
Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliğiEski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nagihan Karadere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.