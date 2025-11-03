MAGAZİN

Hikmet Tuğsuz Türkiye'ye dönemiyor! Survivor 2026'ya katılacak mı?

Hakkında hapis cezası ve yakalama kararı olan Hikmet Tuğsuz uzun süredir ülkeye dönmiyor. Survivor All Star 2025’te yarışmadan çekilen Survivor Hikmet Hikmet Tuğsuz; Survivor 2026 yarışması için kararını verdi.

Survivor All Star 2025’te yarışmadan çekilen Hikmet Tuğsuz, 45 milyon liralık villa dolandırıcılığı ve 12 yıl hapis cezası iddialarıyla gündem oldu. Yarışmadan ayrıldıktan sonra yurt dışına çıkan Hikmet, Türkiye’ye dönmemek için aylardır ülke ülke dolaşıyor.

Villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamaları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Hikmet Survivor yarışmasından da bir anda çekilmişti.

“Aylardır şampiyon olmak için savaştım ama mecburen ayrıldım, ağlaya ağlaya Survivor’a veda ettim” diyen Hikmet Tuğsuz’un Türkiye’ye dönmemek için farklı ülkelerde kaldığı dikkat çekiyordu.

Öte yandan Survivor 2026 kadrosu şekillenmeye başlarken, Tuğsuz’un yeniden yarışmaya dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

SURVIVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dilan Çıtak, Bayhan, Keremcem gibi isimlerin açıklamasından sonra Survivor Hikmet'e gözler çevrildi. Tuğsuz, bir takipçisinden gelen ''Ağabey bu sene Survivor'a kesin gel, sensiz olmaz'' yorumuna ''Bu sene yokum arkadaşlar'' yanıtını verdi.

Sosyal medyada ise "Ya bir de utanmadan gelseydin", "Şaka gibi bir de gelseydin" yorumları yapıldı.

