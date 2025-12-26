Özgü Kaya aşka geldi! Murat Dalkılıç ile Prag kaçamağını paylaştı

Üç Kız Kardeş, Güzel Aşklar Diyarı ve Cennetin Çocukları gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Kaya son dönemde özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Bir süredir Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan güzel oyuncu sevgilisiyle tatile çıktı. Çekya'nın başkenti Prag'a giden ünlü çift romantik karelerini sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.

Özgü Kaya'nın peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü çifte sosyal medyada; 'çok güzelsiniz', 'yakışıyorlar', 'evlenin' gibi yorumlar yapıldı.