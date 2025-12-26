MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Özgü Kaya aşka geldi! Murat Dalkılıç ile Prag kaçamağını paylaştı

Son dönemde Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Özgü Kaya şimdi de sevgilisiyle çıktığı Prag tatilinden kareleriyle dikkat çekti. Özgü Kaya'nın peş peşe yayınladığı romantik pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Özgü Kaya aşka geldi! Murat Dalkılıç ile Prag kaçamağını paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Üç Kız Kardeş, Güzel Aşklar Diyarı ve Cennetin Çocukları gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Kaya son dönemde özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Bir süredir Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan güzel oyuncu sevgilisiyle tatile çıktı. Çekya'nın başkenti Prag'a giden ünlü çift romantik karelerini sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.

Özgü Kaya aşka geldi! Murat Dalkılıç ile Prag kaçamağını paylaştı 1

Özgü Kaya'nın peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Özgü Kaya aşka geldi! Murat Dalkılıç ile Prag kaçamağını paylaştı 2

Ünlü çifte sosyal medyada; 'çok güzelsiniz', 'yakışıyorlar', 'evlenin' gibi yorumlar yapıldı.

Özgü Kaya aşka geldi! Murat Dalkılıç ile Prag kaçamağını paylaştı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayal Köseoğlu ticarete atıldı: Adeti 990 TLHayal Köseoğlu ticarete atıldı: Adeti 990 TL
Uyuşturucu soruşturması fuhuşa uzandı! Dikkat çeken paylaşımUyuşturucu soruşturması fuhuşa uzandı! Dikkat çeken paylaşım

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Murat Dalkılıç Özgü Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.