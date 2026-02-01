Hikmet Tuğsuz ve Yasin Obuz'dan Dominik paylaşımı! Gündem oldular

Survivor eski yarışmacıları Hikmet Tuğsuz ve Yasin Obuz gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve teşviki soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Yasin Obuz Survivor'a mı dönüyor?

Survivor All Star 2025’te yarışmadan çekilen, villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamaları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Hikmet Tuğsuz'dan gelen paylaşım gündeme geldi.

Hikmet Tuğsuz Yasin Obuz ile bir pozunu paylaşarak "Dominik'e ayak bastı sizce başarılı olur mu?" diye sordu.

Bu paylaşım sonrası seyirciler Yasin Obuz'un yarışmaya dahil olup olmayacağını merak etti.

Öte yandan uyuşturucu operasyonunda adı geçen Barış Murat Yağcı'nın da yarışmadan diskilifiye edildiği iddiaları X'te konuşuluyor.