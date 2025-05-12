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Hudutsuz Sevda'da önce Miray Daner gitti şimdi ise... Peş peşe ayrılık haberleri gündemde

NOW TV'nin Perşembe akşamlarına damga vuran sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, final yapmadan kadrosunda köklü bir değişikliğe gidiyor. Başrollerde ve yan karakterlerde yaşanan ayrılıklar gündemde.

Hudutsuz Sevda'da önce Miray Daner gitti şimdi ise... Peş peşe ayrılık haberleri gündemde
Kubra Akalın

NOW’ın perşembe akşamlarına damga vuran fenomen dizisi 'Hudutsuz Sevda'da final yerine kadroda yenilemeye gidildi. Dizide önce başrol Miray Daner ayrılık kararı aldı.

HUDUTSUZ SEVDA BİTECEK Mİ?

Hudutsuz Sevda dizisi önümüzdeki hafta ekrana gelecek 63. bölümüyle 2. sezonunu tamamlayacak. Yeni sezonda yeni kurulacak dünyasıyla seyirciyle buluşacak dizideki ayrılıklar sürüyor. Hudutsuz Sevda'nın Didem’i Elçin Zehra İrem de ekibe veda etti.

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Dizinin entrikalarıyla öne çıkan Damla’sına hayat veren güzel oyuncu Hayal Köseoğlu'nun da ayrılık haberi geldi.

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TÜM EKİBE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Can Aktaş’la devam edilecek yeni sezon öncesi yapım şirketi tüm ekibe teşekkür etti ve oyunculara yeni dizi görüşmeleri yapabileceklerini, eylül sezonu için yeni hikâyede kendilerine uygun rol çıkarsa da tekrar görüşeceklerini duyurdu.

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Diziden ayrılan Hayal Köseoğlu‘nun da yeni projeleri değerlendirmeye başlayacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner hudutsuz sevda
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