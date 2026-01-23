Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu yeni iş kurdu! Son pozlarına beğeni yağdı! 'Hem güzel hem başarılı'

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun mimarlık eğitimi alan kızları Zehra Çilingiroğlu kendi markasıyla Paris’te ülkemizi temsil etti.

Genç tasarımcının kurduğu Marjes Studio markası Paris’te düzenlenen Maison & Objet fuarının signature bölümüne davet edildi.

Uluslararası ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta Zehra Çilingiroğlu’nun zamansız tasarımları dikkat çekmeyi başardı.

YORUM YAĞDI

Paris'ten peş peşe paylaşımlar yapan Zehra Çilingiroğlu'nun son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'hem güzel hem başarılı', 'çok güzelsin', 'büyük gurur' gibi yorumlar yapıldı.