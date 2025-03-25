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İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den ilk paylaşım! ''Dimdik ayakta...''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB iştiraklerine yönelik 'kent uzlaşısı' ve 'ihale yolsuzluğu' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Ercan Saatçi olmuştu. Saatçi gözaltı sonrası serbest bırakıldı. Ünlü isimden ilk paylaşım geldi.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında bulunan sanatçı Ercan Saatçi'nin, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Adliye çıkışı açıklamada bulunan Saatçi, "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" dedi.

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Ercan Saatçi sessizliğini bozdu ve sosyal medya üzerinden ilk paylaşımını yaptı. Saatçi; ''Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca Çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım.'' ifadelerini kullandı.

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ERCAN SAATÇİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı sosyal medyada merak konusu olurken, Patronlar Dünyası'nın haberine göre kendisinin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'nin İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı ortaya çıkmıştı.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

13 Mart 1968’de İstanbul’da doğan Ercan Saatçi, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Haydarpaşa Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde Sabri Süha Ansen’den keman dersleri aldı.

1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken, TRT Eurovision finallerine katılma hakkı kazandı. Aynı yıl, İTÜ'de düzenlenen üniversiteler arası müzik yarışmasında “Her Name Is N.G.” şarkısıyla birincilik elde etti.

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1990’da TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması’nda Özdemir Erdoğan birinci olurken, Ercan Saatçi üçüncülük kazandı. Aynı yıl, İzel-Çelik-Ercan grubunu kurarak müzik kariyerinde önemli bir adım attı. Daha sonra, Grup Vitamin ile çalışarak iki albüm yayınladı.

Çelik Erişçi’nin 1992’de gruptan ayrılmasıyla, 1993 yılında İzel-Ercan olarak “İşte Yeniden” albümünü çıkardı. Kariyeri boyunca 600’e yakın şarkı sözü yazan ve 400’ü aşkın beste yapan Saatçi, Doğan Müzik Company’den (DMC) ayrılarak Rec by Saatchi isimli kendi müzik şirketini kurdu.

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Ercan Saatçi ekrem imamoğlu operasyonu
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