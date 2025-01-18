İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak tamamen tülden elbisesiyle klip çekti! Dansına kimse anlam veremedi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti.

O dönemden beri ara sıra sorunlar yaşayan baba kız son dönemde yine birbirine girmiş ve Dilan Çıtak, 'Tatlıses' soyadını kullanmayacağını açıklamıştı.

Dilan Çıtak şimdi de son yayınladığı video ile gündeme geldi. Yeni şarkısının klip çekiminden bir görüntü yayınlayan Çıtak'ın tamamen tülden elbisesiyle yaptığı dans sosyal medyanın diline düştü.

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Ünlü ismin dansını izleyenler anlam veremedi ve 'kendimi seksi sanarken ben', 'can çekişiyor sandım', 'aman babası görmesin', 'bu dans mı?' gibi yorumlar yapıldı.