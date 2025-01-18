MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak tamamen tülden elbisesiyle klip çekti! Dansına kimse anlam veremedi

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak tamamen tülden elbisesiyle klip çekti! Dansına kimse anlam veremedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2025 07:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile soyadı krizi yaşayan Dilan Çıtak şimdi de yayınladığı bir video ile adından söz ettirdi. Yeni şarkısının klip çekiminden bir görüntü yayınlayan Çıtak'ın tamamen tülden elbisesiyle yaptığı dansı sosyal medyanın diline düştü.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak tamamen tülden elbisesiyle klip çekti! Dansına kimse anlam veremedi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti.

O dönemden beri ara sıra sorunlar yaşayan baba kız son dönemde yine birbirine girmiş ve Dilan Çıtak, 'Tatlıses' soyadını kullanmayacağını açıklamıştı.

DİLAN İBRAHİM

Dilan Çıtak şimdi de son yayınladığı video ile gündeme geldi. Yeni şarkısının klip çekiminden bir görüntü yayınlayan Çıtak'ın tamamen tülden elbisesiyle yaptığı dans sosyal medyanın diline düştü.

dilan

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin dansını izleyenler anlam veremedi ve 'kendimi seksi sanarken ben', 'can çekişiyor sandım', 'aman babası görmesin', 'bu dans mı?' gibi yorumlar yapıldı.

DİLAN 2

Dilan 3

Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağını söylemişti! 'Süt' olarak tanınan fenomen Azra tutuklandı

Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağını söylemişti! 'Süt' olarak tanınan fenomen Azra tutuklandı

Sıfır faizli kredi için öncelikli meslekler açıklandı! Bu tarihlere dikkat!

Sıfır faizli kredi için öncelikli meslekler açıklandı! Bu tarihlere dikkat!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın puan kaybı sonrası sürpriz açıklama!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın puan kaybı sonrası sürpriz açıklama!

Ataşehir'de 3 katlı otelde yangın: 3'ü ağır, 5 yaralı

Ataşehir'de 3 katlı otelde yangın: 3'ü ağır, 5 yaralı

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.