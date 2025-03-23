İclal Aydın, Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan hemen sonra paylaştı! "Korkunun bittiği bir yer var"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen iki suçlamadan biri olan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'na, terör soruşturmasından ise adli kontrol kararı verildi.

Yolsuzluk soruşturmasında Murat Ongun hakkında da tutuklama kararı verilirken sosyal medyada da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını tepkiler var.

Gözlerden uzak yaşayan İclal Aydın da tutuklanma haberi sonrası tepki gösterdi. "Bugün 23 Mart. Her ilde, her ilçede parti üyesi olmasanız da oy kullanabilirsiniz. Ben bir CHP üyesi değilim. Lakin..." diyen İclal Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"ÜZÜLMEKTEN YORGUNUM"

"Oy bizim biricik ve en önemli gücümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi, hukuk, ülkesidir. Vatandaşlarının seçme seçilme hakkı vardır. Laiktir. Adalet mülkün temelidir. Gazeteciler gazetecilik yaptığı, hukukçular hukuğu korumak istediği için cezalandırılamaz.

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Birbirimize sürekli temel bilgileri hatırlatmamız gerekmemeli. Dünyanın en pahalı gıdası üç yanı denizlerle çevrili bir tarım ülkesinin vatandaşlarının hakkı olamaz. Emekliler evlerinde donarak ölemez. Ölmemeli. Fikrimizi ifade ettiğimiz için korkmamalıyız. Korkunun bittiği bir yer var... Üzülmekten yorgunum."