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İddialı başlamıştı ama olmadı! Fenomen dizinin fişi çekildi! Apar topar yayından kaldırılıyor

MF Yapım imzası taşıyan ve yaz sezonunun en çok konuşulacak dizilerinden biri olmaya aday “Çift Kişilik Oda” için şaşırtan karar verildi. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizi reytinglerde beklentiyi karşılamayınca final kararı verildi.

İddialı başlamıştı ama olmadı! Fenomen dizinin fişi çekildi! Apar topar yayından kaldırılıyor
Öznur Yaslı İkier

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki “Çift Kişilik Oda” yaz sezonu için hazırlanmış ve oldukça iddialı başlamıştı.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizi için şaşırtan bir karar verildi. Henüz çok yeni başlayan dizinin fişi çekildi.

İddialı başlamıştı ama olmadı! Fenomen dizinin fişi çekildi! Apar topar yayından kaldırılıyor 1

FİNAL KARARI VERİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; reytingleri beklentiyi karşılamayan Kore uyarlaması projenin 8. bölümde final yapacağı öğrenildi.

İddialı başlamıştı ama olmadı! Fenomen dizinin fişi çekildi! Apar topar yayından kaldırılıyor 2

“King the Land” dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

İddialı başlamıştı ama olmadı! Fenomen dizinin fişi çekildi! Apar topar yayından kaldırılıyor 3

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Ulaş Tuna Astepe devrim özkan
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