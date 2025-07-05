İddialı başlamıştı ama olmadı! Fenomen dizinin fişi çekildi! Apar topar yayından kaldırılıyor

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki “Çift Kişilik Oda” yaz sezonu için hazırlanmış ve oldukça iddialı başlamıştı.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizi için şaşırtan bir karar verildi. Henüz çok yeni başlayan dizinin fişi çekildi.

FİNAL KARARI VERİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; reytingleri beklentiyi karşılamayan Kore uyarlaması projenin 8. bölümde final yapacağı öğrenildi.

“King the Land” dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.