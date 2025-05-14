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İlhan Mansız ve eşi Lela Leyla alışverişte! Azerbaycanlı eşinin güzelliğine yorum yağdı

Bir dönemin yıldız futbolcusu İlhan Mansız, Azerbaycanlı eşi Lela Leyla ve çocuğuyla alışverişte görüntülendi. Gözlerden uzak olan İlhan Mansız'ın eşine yorumlar gecikmedi.

İlhan Mansız ve eşi Lela Leyla alışverişte! Azerbaycanlı eşinin güzelliğine yorum yağdı
Kubra Akalın

Eski milli futbolcu ve unutulmaz golcü İlhan Mansız, geçtiğimiz yıl, Azerbaycanlı Lela Leyla ile ABD’nin Arizona eyaletinde evlenerek hayatını birleştirdi.

Milli Takım ve Beşiktaş’ın unutulmaz isimlerinden İlhan Mansız, bir süredir yaşamını yurt dışında sürdürüyor.

Mansız, eşi Lela Leyla ve oğulları Imre Leon ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Sıcak havayı fırsat bilen çift, alışveriş turuna çıktı.

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Bebek arabasındaki oğullarıyla mağaza mağaza gezen İlhan Mansız ve eşi Lela Leyla, keyifli anlar yaşadı. Aile, objektiflere mutluluk pozu verdi.

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İlhan Mansız son haliyle sosyal medyada da pek çok yorum aldı.

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İlhan Mansız'ın Azerbaycanlı eşine de pek çok yorum geldi. Çifte "Ne güzelsiniz", "Eşiniz ne kadar sade ve güzel", "Eşinize bayıldım çok güzel" yorumları yapıldı. (Fotoğraflar: SnobMagazin)

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İlhan Mansız
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