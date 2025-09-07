İlk +18 konseri büyük ses getirdi! Manifest grubuna soruşturma başlatıldı

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest, son konserleriyle sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Dün akşam ilk +18 konserini Küçükçiftilik Park’ta gerçekleştiren grup kostümleri ve danslarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada yapılan eleştirilerin ardından Manifest grubuna soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Toplumun sahip olduğu ortak edep duygularının ihlali ve incitilmesi ile edep ve ahlak temizliğine saldırı niteliği taşıdığı, çocuklar ve gençlerin duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte eylem ve hareketlerde bulundukları iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Başsavcılık tarafından şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.

12 BİN KİŞİ İZLEDİ

Grup, ilk defa 18 yaş sınırıyla düzenlenen konserlerini yaklaşık 12 bin kişinin izlediğini açıkladı.