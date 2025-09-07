Manifest grubu ilk +18 konserini yaptı! Sahna kıyafetleri ve dansları sosyal medyayı ikiye böldü

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest, son konserleriyle dikkatleri üzerine çektiler.

Dün akşam ilk +18 konserini Küçükçiftilik Park’ta gerçekleştiren grup kostümleri ve danslarıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Manifest grubu konserdeki görüntüleriyle sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimi kullanıcılar; 'Diledikleri gibi giyinecek, dans edecek ve müzik yapacaklar' derken kimi kullanıcılar da 'sanata dair hiçbir şey göremiyorum', 'bu konserler yasaklanmalı' gibi yorumlar yapıldı.