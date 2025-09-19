İmzasını taklit edip sertifika dağıttılar! Ünlü oyuncu Cemal Hünal savcılığa koştu

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, daha önce çalıştığı bir ajansa sahtecilik iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Mağdur Hünal'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Hünal'ın bir ajansta kısa süre oyunculuk dersi verdiği belirtildi.

SAHTE İMZA İLE SERTİFİKA İDDİASI

Dilekçede, dersten sonra söz konusu kurum tarafından müvekkilinin imzasının taklit edildiği ve buradaki öğrencilere sertifika verildiği, Hünal'ın rızası olmadan kişisel fotoğraflarının ajansın sosyal medya hesaplarında reklam ve tanıtım amaçlı paylaşıldığı ifade edildi.

FOTOĞRAFLARI TİCARİ AMAÇLA KULLANILDI

Hünal'ın iradesi dışında, isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılmasının maddi ve manevi açıdan zarara neden olduğu belirtilen dilekçede, şüphelilerin tespit edilmesi ve cezalandırılmaları talep edildi.

INSTAGRAM'DAN GELEN MESAJLA ÖĞRENDİ

Savcılığa sunduğu suç dilekçesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hünal, "Mecidiyeköy'de eğitim verdiğim bir ajans benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış." dedi.

Bu durumu Instagram'da kendisine gelen teşekkür mesajıyla öğrendiğini anlatan ünlü oyuncu, "O yüzden şikayetçi olmak zorunda kaldım. Benim için üzücü durum çünkü verdiğim eğitimlere özen gösteriyorum. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü." ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır