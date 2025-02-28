İnci Taneleri için karar verildi! Dilber'in pavyon sahneleri yayınlanmayacak

Yılmaz Erdoğan'ın perşembe akşamlarına damga vuran dizisi İnci Taneleri her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine düşüyor. Pavyon sahneleri ilgi gören dizi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin danslarıyla bütünleşen İnci Taneleri'ne Ramazan sınırlaması getirildi.

KARAR VERİLDİ!

İnci Taneleri'ndeki pavyon sahnelerinin geçen sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacağı öğrenildi.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem’e uzun zaman sonra romanıyla ilgili müjdeli bir haber gelir. Ama onun çözmesi gereken çok daha ciddi meseleleri vardır. Azem, Reyyaz ve Cihan’lar arasında kurmaya çalıştığı barışı sağlayamaz hale gelmiştir. Cihan’ı korumak için Reyyaz ile yeni bir anlaşma yapar.

Cihan ve Nehir’in ise aklı annesinin ölümüne sebep olduğunu öğrendiği kardeşini bulmaktadır. Azem yaşananların ve geçmişin yükünü hafifletmek, hayatını yeniden yoluna koymak için geride bıraktığı gerçeği ile yüzleşmeye karar verir.

GÜÇLÜ KADRO

İnci Taneleri’nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.