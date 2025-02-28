MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İnci Taneleri için karar verildi! Dilber'in pavyon sahneleri yayınlanmayacak

İnci Taneleri için karar verildi! Dilber'in pavyon sahneleri yayınlanmayacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2025 11:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her sahnesi adeta olay olan İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahnelerine Ramazan ayı boyunca ara verileceği öğrenildi.

İnci Taneleri için karar verildi! Dilber'in pavyon sahneleri yayınlanmayacak

Yılmaz Erdoğan'ın perşembe akşamlarına damga vuran dizisi İnci Taneleri her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine düşüyor. Pavyon sahneleri ilgi gören dizi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin danslarıyla bütünleşen İnci Taneleri'ne Ramazan sınırlaması getirildi.

SAHNE 4

KARAR VERİLDİ!

İnci Taneleri'ndeki pavyon sahnelerinin geçen sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacağı öğrenildi.

sahne 3

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem’e uzun zaman sonra romanıyla ilgili müjdeli bir haber gelir. Ama onun çözmesi gereken çok daha ciddi meseleleri vardır. Azem, Reyyaz ve Cihan’lar arasında kurmaya çalıştığı barışı sağlayamaz hale gelmiştir. Cihan’ı korumak için Reyyaz ile yeni bir anlaşma yapar.

SAHNE 2

Cihan ve Nehir’in ise aklı annesinin ölümüne sebep olduğunu öğrendiği kardeşini bulmaktadır. Azem yaşananların ve geçmişin yükünü hafifletmek, hayatını yeniden yoluna koymak için geride bıraktığı gerçeği ile yüzleşmeye karar verir.

son bölüm

GÜÇLÜ KADRO

İnci Taneleri’nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

Mynet'in Sesi
1,5 ayda 10 kilo vermişti! Yeni imajı çok beğenildi1,5 ayda 10 kilo vermişti! Yeni imajı çok beğenildi
'Fatih Altaylı'nın kiliseleri var' efsanesini anlattı! Van'daki arazilerini tek tek saydı 'Fatih Altaylı'nın kiliseleri var' efsanesini anlattı! Van'daki arazilerini tek tek saydı
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

Yeni af yolda! Ankara kulislerini salladı: "Cinayet, tecavüz ve terör dahil"

Yeni af yolda! Ankara kulislerini salladı: "Cinayet, tecavüz ve terör dahil"

'Fatih Altaylı'nın kiliseleri var' efsanesini anlattı! Van'daki arazilerini tek tek saydı

'Fatih Altaylı'nın kiliseleri var' efsanesini anlattı! Van'daki arazilerini tek tek saydı

Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu!

İmralı görüşmesinin fotoğrafında dikkat çeken ‘mikrofon’ detayı!

İmralı görüşmesinin fotoğrafında dikkat çeken ‘mikrofon’ detayı!

"Mart'ta kongre, Haziran veya Temmuz'da af" iddiası...

"Mart'ta kongre, Haziran veya Temmuz'da af" iddiası...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.