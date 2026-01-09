MAGAZİN

İnci Taneleri ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni sezon tarihi sonunda belli oldu! Karar verildi

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri yeni sezona bir türlü başlayamamıştı. Dizi takipçileri fenomen dizinin akıbetini merak ederken İnci Taneleri ekibi yeniden sete çıktı. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte fenomen dizi hakkında tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizi İnci Taneleri 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenirken yeni bölümler bir türlü yayınlanmadı.

Aylardır Kanal D yayın akışında yer almayan dizinin akıbeti ise merak konusu oldu. 15 Mayıs’ta ekrana gelen 44. bölümüyle 2. sezonunu kapatan dizi, Netflix’te ekrana gelecek 8 bölümlük “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin çekimleri nedeniyle yaklaşık 8 ay sonra ekrana dönecek.

İnci Taneleri ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni sezon tarihi sonunda belli oldu! Karar verildi 1

Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğuna oturduğu dizide zaman atlamasının olmayacağı, hikâyenin kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

İnci Taneleri ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni sezon tarihi sonunda belli oldu! Karar verildi 2

KARAR VERİLDİ

Fenomen dizinin üçüncü sezonu bu ay başlayacak. İnci Taneleri için gün değişikliği iddiaları gündemdeyken dizi hakkında karar verildi. İnci Taneleri’nin kendi günü olan perşembe gününde kalması kesinleşti.

İnci Taneleri ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni sezon tarihi sonunda belli oldu! Karar verildi 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İnci Taneleri'nin yetişirse 22 Ocak Perşembe günü yetişmezse ayın son haftası olan 29 Ocak’ta seyirciyle buluşması bekleniyor.

İnci Taneleri ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni sezon tarihi sonunda belli oldu! Karar verildi 4

