MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir 4 aylık hamile iddiası! Ünlü basketbolcu Ersin Görkem ile evleniyor

İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Semiramis karakteriyle adından söz ettiren Bestemsu Özdemir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Meslektaşı Burak Deniz ile kısa süreli aşk yaşayan Özdemir daha sonra ünlü basketbolcu Ersin Görkem ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Bestemsu Özdemir'in 4 aylık hamile olduğu iddiası magazin manşetlerine bomba gibi düştü.

İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir 4 aylık hamile iddiası! Ünlü basketbolcu Ersin Görkem ile evleniyor
Öznur Yaslı İkier

Gecenin Ucunda, Kirli Sepeti ve İnci Taneleri gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir özel hayatıyla çok konuşuluyor.

Son olarak meslektaşı Burak Deniz ile kısa süreli aşk yaşayan Bestemsu Özdemir daha sonra ünlü basketbolcu Ersin Görkem ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

İnci Taneleri nin Semiramis i Bestemsu Özdemir 4 aylık hamile iddiası! Ünlü basketbolcu Ersin Görkem ile evleniyor 1

Bestemsu Özdemir hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Bi Bakalım programında açıklamalar yapan Ali Eyüboğlu canlı yayında ünlü ismin 4 aylık hamile olduğunu açıkladı. Hatta bir oğlunun olacağını iddia etti.

İnci Taneleri nin Semiramis i Bestemsu Özdemir 4 aylık hamile iddiası! Ünlü basketbolcu Ersin Görkem ile evleniyor 2

Bestemsu Özdemir'in 25 Ağustos'ta Fethiye'de teknede nikah masasına oturacağı söylendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Fantezilerini yazıyordu" demişti! Canlı yayında mesajları ifşa etti"Fantezilerini yazıyordu" demişti! Canlı yayında mesajları ifşa etti
İrem Derici DJ sevgilisiyle evleniyor! Romantik evlilik teklifi gündemdeİrem Derici DJ sevgilisiyle evleniyor! Romantik evlilik teklifi gündemde

Anahtar Kelimeler:
Bestemsu Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

Ünlü şarkıcı Burak Bulut evlendi! Geline takılan servet altın takıldı

Ünlü şarkıcı Burak Bulut evlendi! Geline takılan servet altın takıldı

Trump duyurmuştu! Washington sokaklarına indiler

Trump duyurmuştu! Washington sokaklarına indiler

Küçük çocuğun 'Dayı, babamı öldürme' feryadı katili durdurmadı

Küçük çocuğun 'Dayı, babamı öldürme' feryadı katili durdurmadı

Ünlü basketbolcu ile evleniyor! 4 aylık hamile iddiası...

Ünlü basketbolcu ile evleniyor! 4 aylık hamile iddiası...

Uzman isim 'emekliye faizsiz ev kredisi'nin detaylarını verdi! 'Bunların dışında kalanlar...'

Uzman isim 'emekliye faizsiz ev kredisi'nin detaylarını verdi! 'Bunların dışında kalanlar...'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.