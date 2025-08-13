İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir 4 aylık hamile iddiası! Ünlü basketbolcu Ersin Görkem ile evleniyor

Gecenin Ucunda, Kirli Sepeti ve İnci Taneleri gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir özel hayatıyla çok konuşuluyor.

Son olarak meslektaşı Burak Deniz ile kısa süreli aşk yaşayan Bestemsu Özdemir daha sonra ünlü basketbolcu Ersin Görkem ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Bestemsu Özdemir hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Bi Bakalım programında açıklamalar yapan Ali Eyüboğlu canlı yayında ünlü ismin 4 aylık hamile olduğunu açıkladı. Hatta bir oğlunun olacağını iddia etti.

Bestemsu Özdemir'in 25 Ağustos'ta Fethiye'de teknede nikah masasına oturacağı söylendi.